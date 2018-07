N-VA zit op een berg geld, CD&V krijgt erfenis van 600.000 euro

4,7 miljoen euro. Zoveel bedroeg de winst van de vzw N-VA in 2017. Een groot deel daarvan komt van de gedeeltelijke verhuur van hun Brusselse hoofdkwartier. Maar ook de beleggingen bij de bank doen het goed. En dat grotendeels dankzij overheidsdotaties – belastinggeld dus. “Het is volledig wettelijk, maar je kan de vraag stellen waarom partijen meer geld krijgen dan ze nodig hebben”, zegt politicoloog Jef Smulders (KU Leuven).

