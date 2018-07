Kylie Jenner bouwt een vakantiehuis met airco voor haar hondjes

Kylie Jenner laat een 'hondenhok' op maat bouwen voor haar hondjes, compleet met airco en terras. "Mooier dan mijn appartement!", klinkt de reactie van fans op Instagram.

Op Instagram post realityster Kylie Jenner een video van het 'hondenhok' dat ze aan het bouwen is voor haar hondjes. Het hok ziet eruit als een gezellig vakantiehuisjes en heeft verwarming, airco en een terras.

Op sociale media laat Kylie Jenner geregeld een glimp zien van haar Italiaanse windhonden Norman en Bambi. In totaal zou Kylie thuis een negental dieren rondlopen hebben, vertelde ze eerder aan People Magazine. De realityster is sowieso een dierenvriend en heeft thuis ook kippen en een konijn.

"Het is bijna af", zegt Kylie Jenner in de video. "Binnenkort hebben ze hun eigen verblijfje... precies een vakantiehuis."



De fans reageren vol verwondering. "Precies mijn appartement, of zelfs nog groter."