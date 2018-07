Centrum

Genk - Gedurende de hele zomer is er weer heel wat leuks te beleven in Shopping 1!

Een partijtje tafelvoetbal of genieten van het voetbal op groot scherm, onderuitgezakt in de gezellige zeteltjes. Alle matchen van de Rode Duivels worden er uitgezonden! De hele zomer is er wat te beleven in shopping 1. Deze week stonden de eerste standhouders, Hego Mobile en Verisure, in de shopping. Ook is er een circus pop-up shop voor kinderen te vinden.