Zoveel kans maken de Duivels vanavond volgens professoren van UGent

Gent - Vanavond wordt België uitgeschakeld op het WK voetbal door Brazilië. Tenminste, als we een wiskundige berekening van de Universiteit Gent mogen geloven.

Volgens Gentse en Duitse onderzoekers spelen de Rode Duivels vanavond hun laatste wedstrijd op het WK en zal Brazilië dat WK winnen. De onderzoekers maakten een wiskundige berekening en hielden onder meer rekening met het bevolkingsaantal van de deelnemende landen, de gemiddelde leeftijd van de spelers, de ervaring van de coach en de positie op de wereldranglijst. Om te bepalen hoe zwaar die factoren wegen, keken ze naar het belang van die factoren op voorgaande wereldbekers.

“Het is een combinatie van statistiek en artificiële intelligentie”, zegt UGent-professor Christophe Ley. “We hebben alle wedstrijden 100.000 keer gesimuleerd en van daaruit onze voorspelling gemaakt.” Volgens die voorspelling heeft Brazilië 61 procent kans om vanavond te winnen en zal het later ook de finale tegen Engeland winnen. “Eigenlijk is 60-40 niet eens zo'n slechte voorspelling”, zegt Ley. “Het ligt in de lijn van wat de meeste mensen denken. Ja, we hebben ook rekening gehouden met verlengingen. Als er penalty's zouden volgen, maakten we gebruik van kop of munt want die omstandigheden zijn moeilijk te voorspellen.” Het onderzoeksteam doet met haar algoritme mee aan een internationale pronostiekcompetitie, waar ook andere algoritmes aan deelnemen, en staat daar na de achtste finales op de tweede plaats op vijfhonderd deelnemers.

Toch hoeven de Rode Duivels niet op voorhand te wanhopen. Volgens het algoritme was Spanje bij de start van het WK immers de gedoodverfde favoriet, maar Spanje werd al in de achtste finales uitgeschakeld door Rusland.