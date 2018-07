Met deze jurk treedt Meghan Markle uit haar comfort zone, en supportert ze subtiel voor de Rode Duivels

Tijdens een officiële receptie op een Commonwealth-evenement viel Meghan Markle op in een gele jurk. Waar ze normaal jurken en outfits in heel zachte, subtiele en neutrale tinten draagt, kiest ze nu dus voor een opvallender kleur. Nog opvallender is dat ze vandaag met haar kledingkeuze heel subtiel de Rode Duivels steunt!

Wit, crèmekleurig, pastel, poederroze... meestal draagt Meghan Markle brave en zachte kleuren. De keuze voor subtiele tinten is een doordachte zet. Op officiële verschijningen, waar ook Queen Elizabeth aanwezig is, wil the Duchess niet te hard opvallen. Bovendien draagt de Queen zelf vaak opvallende kleuren en dan is het belangrijk dat de omstaanders niet in haar vaarwater komen.



Aangezien Queen Elizabeth op de receptie in Londen ter ere van de Commonwealth Youth Challenge niet aanwezig was, koos Meghan Markle toch eens voor opvallend geel. En geeft ze zo samen met prins Harry in zijn donkere pak en de Commonwealth secretaris-generaal Patricia Scotland in het rood de Rode Duivels een heel subtiel schouderklopje in aanloop naar de match tegen Brazilië!

De jurk is een ontwerp van Brandon Mawell, een Amerikaanse designer die ook de stylist van Lady Gaga was. De keuze voor een Amerikaans design kan ook een subtiele link zijn met haar geboorteland, waar gisteren Independence Day gevierd werd.

Meghan combineerde de jurk met Manolo Blahnik-pumps, nude en wél subtiel dus.