Een dier als ballenjongen tijdens een tenniswedstrijd? Deze honden worden getraind om het ook te kunnen

Ooit al een viervoeter als ballenjongen zien functioneren? De Britse ex-tennisser Tim Henman traint honden om razendsnel de tennisballen van het veld te halen tijdens matchen. Voorlopig is er nog wat werk aan de winkel, maar hij is van plan om de vrolijke dieren snel ook tijdens professionele wedstrijden in te zetten. “Want vier poten zijn beter dan twee benen”, klinkt het.

Niet te snel op het veld lopen, niet te hard bijten, niet afgeleid geraken door het eten rondom hen: de ‘ballenhonden’ hebben veel te leren. En dat is geen sinecure, want tijdens een echte wedstrijd is er veel afleiding natuurlijk. Als alles goed loopt, zullen de dieren sneller, aandachtiger, efficiënter en schattiger zijn dan hun menselijke tegenhangers.

De dieren zullen worden ingezet tijdens een demonstratiewedstrijd in Londen, eind december. Ook de Brazilianen experimenteerden al met honden als ballenjongens en -meisjes. Tijdens een professioneel toernooi kwispelden zo al eerder over het veld om alle tennisballen op tijd uit de weg te krijgen.