Groenplein de gezelligste plaats om te dansen

Hasselt-Centrum

Hasselt - Voor het eerst dit seizoen legde het Feestcomité de nieuwe vloer aan voor het stadhuis op het Groenplein. De aanpalende cafés zorgden voor grote terrassen en in geen tijd werd het de gezelligste plaats van de stad.

Hasselt Danst stond in het teken van de quickstep. Instructeur Frank Peeters leerde in zijn eigen, zo gekende stijl de pasjes aan. In geen tijd stond de vloer vol swingende koppeltjes. De kleurrijke wimpeltjes boven hun hoofden maakten het allemaal nog leuker.

Tussen de bezoekers en de dansers alleen maar goedkeuring en lof over de nieuwe locatie. Ook de horeca was vol lof. Met deze initiatie is de toon dan ook meteen gezet voor de volgende reeks van Hasselt Danst. Alleen nog op 4 augustus worden de planken nog eens in Rapertingen gelegd voor een avond vol langzame walsen.