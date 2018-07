De beste match aller tijden: waarom de Wimbledon-finale 2008 tussen Rafael Nadal en Roger Federer op eenzame hoogte staat

Voer voor toogdiscussies… Wat is de beste tenniswedstrijd aller tijden? John McEnroe, Mats Wilander, Björn Borg en andere gezaghebbende stemmen kiezen eenstemmig voor de Wimbledon-finale Rafael Nadal vs. Roger Federer 2008 - het grasgroene equivalent van Ali-Frazier III. Exact tien jaar later sommen wij tien redenen op waarom die Spaans-Zwitserse confrontatie zo legendarisch is geworden.