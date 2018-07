Amerikaanse invoerheffingen op Chinese producten van kracht

Sinds 6.01 uur Belgische tijd (middernacht in Washington) gelden heffingen van 25 procent op de invoer van Chinese producten, goed voor een bedrag van 34 miljard dollar (29 miljard euro). Het is het eerste schot in een handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld. China liet intussen al weten “verplicht te zijn tot een noodzakelijke tegenaanval”.