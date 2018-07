Staat Londen binnenkort op de F1-kalender?

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner overweegt Liberty Media nog steeds een eventuele F1-race in Londen.

De voorbije jaren is er al vaak gespeculeerd over een eventuele F1-race in Londen. Met Silverstone dat dreigt van de F1-kalender te vallen komt Londen opnieuw in het vizier als mogelijke vervanger van Silverstone, al behoort de organisatie van beide races ook tot de mogelijkheden.

"Silverstone is de thuis van de Britse motorsport en het is een geweldig circuit," aldus Red Bull-teambaas Christian Horner. "Het ziet er echter naar uit dat de eigenaars van het circuit en Liberty nauwer met elkaar samenwerken en positiever zijn over hun engagement ten aanzien van de fans en hoe ze een betere show kunnen voorzien."

"Er is een verlangen binnen Liberty om een straatrace in Londen te houden en in een ideale wereld zouden we zelfs het geluk moeten hebben om ze allebei te hebben, een GP van Groot-Brittannië in Silverstone en een straatrace in Londen."

Christian Horner meent dat een F1-race in Londen echt wel speciaal zou zijn, en twee F1-races in Groot-Brittannië zou geweldig zijn voor de Formule 1 en haar teams, waarvan de meeste in de buurt van Silverstone gevestigd zijn.

"Persoonlijk vind ik dat Silverstone de nationale trots is van de Britse GP," aldus Horner. "Het zou geweldig zijn om een extra race te hebben, ook al is het geen permanente."

"Het zou fenomenaal zijn om eenmalig een race in Londen te hebben. Met Liberty is een eventuele race in Londen zeker realistisch."

