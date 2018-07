Met zijn fenomenale rushes tegen Argentinië heeft Kylian Mbappé de status van snelste voetballer op aarde veroverd. De Franse spits haalde in de spurt die leidde tot de strafschop een topsnelheid van 37km/u en kreeg prompt de bijnaam ‘37’ van zijn ploegmaats. De Uruguayaanse defensie bibbert nu al voor de TGV genaamd Mbappé. “Als hij op jonge leeftijd voor atletiek had gekozen, had hij het ook daar ver in geschopt”, meent de Limburgse ex-topspurter Patrick Stevens.