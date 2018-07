Karelis valt naast de selectie

KRC Genk zet zijn zegetocht voort, al mag je daar in deze fase van de voorbereiding natuurlijk niet te veel belang aan hechten. De Olympische nationale ploeg van de Verenigde Arabische Emiraten was geen partij en werd al vroeg helemaal uitgeteld. Enkele interessante vaststellingen: Nikos Karelis kwam gisteren niet in actie en lijkt momenteel zo’n beetje de spits te veel, Bryan Heynen maakte voor ’t eerst sinds 19 november van vorig jaar weer minuten en nieuwkomer Jakub Piotrowski maakte zijn debuutgoal voor Genk.