“Nu moet ik meer tonen”

STVV keert vandaag huiswaarts na een doorgedreven stageweek in Oisterwijk. Onderweg houden de Kanaries nog halt in Lubbeek. Daar wacht een oefenpot tegen OHL. Jordan Botaka, fysiek scherper dan ooit, maakte het nog nooit mee, zulke lange trainingen. “Alles voor een goed seizoen”, aldus Botaka. “Ik had sportief directeur Van Den Abbeele als beloftencoach bij Club Brugge. Hij weet net als ik dat ik me moet tonen bij STVV”, aldus de Nederlandse Congolees.