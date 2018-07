Brazilië-België in Silverstone

“België zien verliezen.” Zo staat het in de agenda van Stoffel Vandoorne voor vanavond, 19 uur Engelse tijd. Een plaagstoot van Gil de Ferran, sinds woensdag de nieuwe baas van onze F1-Belg. Een Braziliaan natuurlijk, en dus redelijk fanatiek als het over voetbal gaat. Maar er staat meer op het spel dan voetbal. Het was hier in Silverstone dat Vandoorne vorig jaar Fernando Alonso verloren reed. En dat moet hij dringend eens herhalen.

First things first, zoals ze hier in Engeland zeggen. Eerst de belangrijke zaken: het WK voetbal. Vandaag speelt België tegen Brazilië, het land van Anna de Ferran, de vriendin van Vandoorne ...