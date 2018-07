Onze man in Rusland: “Een zege tegen Brazilië zet Courtois en co meteen naast de helden van Mexico 1986”

De Rode Duivels staan vrijdagavond voor hun match van de eeuw. Als ze Brazilië op de knieën krijgen, stoten ze voor het eerst sinds 1986 door naar de halve finale van een WK en kan het tornooi niet meer stuk. De Gouden Generatie wordt dan in één wedstrijd een Goddelijke Generatie. “Meer dan ooit zijn we er klaar voor”, aldus Roberto Martinez.

Dé ultieme match voor deze generatie Rode Duivels. Dat is niet niks. Een clash die ook in uw krant een speciale aankondiging verdient. Van onze hoofdredacteurs krijgen we in deze kolommen 4.300 ...