Een stunt van formaat: Van Uytvanck stuurt titelverdedigster wandelen in tweede ronde Wimbledon

Alison Van Uytvanck (WTA 47) heeft donderdag in de tweede ronde van Wimbledon voor een stunt van formaat gezorgd. De Grimbergse klopte de Spaanse titelverdedigster Garbiñe Muguruza (WTA 3) in drie sets: 5-7, 6-2 en 6-1. De partij duurde een uur en 54 minuten.

Van Uytvanck bood de eerste set stevig weerwerk, maar moest finaal het setpunt aan Muguruza laten (5-7). Onze landgenote liet de moed echter niet zakken. Ze bleef sterk tennissen en won de tweede set overtuigend met 6-2. Muguruza was de kluts volledig kwijt en kon de Belgische pletwals in set drie niet meer afstoppen. In 6-1 besliste Van Uytvanck de match.

Van Uytvanck neemt het in de derde ronde op tegen de Estse Anett Kontaveit (WTA 27). Zij klopte in de tweede ronde de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 74) in twee sets: 6-2 en 7-6 (7/4). De wedstrijd duurde anderhalf uur.

Van Uytvanck had zich voor de tweede ronde geplaatst na een overwinning tegen de Sloveense Polona Hercog (WTA 64) in tweemaal 6-2.

