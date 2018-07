ANALYSE. Vandereycken: “We komen altijd mannetje tekort, ook met Fellaini”

René Vandereycken (64) is na jarenlang stilzwijgen terug in het voetbal. Negen jaar nadat hij afscheid nam als bondscoach volgt hij voor onze krant het WK op de voet. Wie de voormalige middenvelder kent, weet wat dit betekent: gedetailleerde, scherpe en glasheldere analyses.

De Limburger vindt dat Roberto Martinez in de kraker tegen Brazilië zijn sterkste verdediging tussen de lijnen moet brengen. “Onze sterkste verdediging in puur defensief opzicht is: Alderweireld, Kompany, Vermaelen en Vertonghen. In het systeem met drie centrale verdedigers zit een van hen op de bank.”