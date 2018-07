Zonhoven - De brandweer is donderdagavond moeten uitrukken voor een brand in een stacaravan op het Heidestrand. De brand brak uit in de bijkeuken, maar kon geblust worden door enkele buren. De bewoner van de caravan werd door zijn vrouw en kinderen naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging.

