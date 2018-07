Dilsen-Stokkem -

Een frisse pint bij friet met stoverij, dat was pakweg enkele decennia geleden zowat de enige combinatie van bier en gerecht. De laatste jaren is daar verandering in gekomen. Heel wat hedendaagse chefs gebruiken bier in hun bereidingen en serveren het aan tafel als alternatief voor wijn. “Bier biedt veel mogelijkheden, maar zelfs in een bierland als België is de wijntraditie op restaurant diepgeworteld”, zegt chef Alex Clevers van restaurant Vivendum in Dilsen.