Cercle Brugge haalt zesde zomertransfer binnen: middenvelder wordt gehuurd van Nice

Brugge - Cercle Brugge heeft zich voor komend seizoen versterkt met de Fransman Arnaud Lusamba. De aanvallende middenvelder wordt voor een seizoen gehuurd van OGC Nice, met aankoopoptie.

“We zijn erg blij om Arnaud Lusamba bij de Vereniging te verwelkomen”, was sportief directeur François Vitali enthousiast. “Lusamba is een speler die op zeer jonge leeftijd al op het hoogste niveau actief is en daar bovendien al meermaals zijn talenten kon etaleren. We zijn ervan overtuigd dat Cercle Brugge de beste plaats is voor zijn verdere ontwikkeling”.

De 21-jarige Lusamba verliet in de zomer van 2016 zijn opleidingsclub Nancy voor Nice. In Zuid-Frankrijk bleef een doorbraak echter uit. Lusamba kwam in twee seizoenen tot zestien officiële duels en geen enkele goal. Vorig seizoen speelde hij onder meer mee in de Europa League-confrontatie van Nice tegen Zulte Waregem.

De voormalige Franse jeugdinternational is het zesde nieuwe gezicht van Cercle Brugge in deze zomermercato. Eerder haalde groen-zwart al vier talenten bij moederclub AS Monaco, verdedigers Pierre-Daniel Nguinda en Yoann Etienne en middenvelders Kevin Appin en Franck Irie, en verder nog linksachter Abud Omar van Slavia Sofia.