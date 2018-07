N-VA Heusden-Zolder stuurt postkaarten naar… Houthalen

Heusden-Zolder - N-VA in Heusden-Zolder heeft een ontwerpbureau onder de arm genomen dat de verkiezingscampagne beheert. Zo werden er 12.000 postkaarten met vakantiewensen gedrukt voor in de brievenbussen van de inwoners van Heusden-Zolder. Maar nu blijkt dat wellicht de helft daarvan in Houthalen terecht is gekomen.

De postkaarten zijn tot op heden nog niet aangekomen in Heusden-Zolder. Woensdag ontdekte de eigenares van het ontwerpbureau, die in Houthalen woont, dat ze de postkaart had ontvangen in haar eigen brievenbus ...