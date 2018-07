Zonhoven / Genk -

In Zonhoven vraagt een gezin aan een onbekende om hun hond terug te brengen. De hond liep vrijdagavond weg en zou van straat geplukt zijn door een man die later in Genk hondenvoeding ging kopen. De uitbaatster van de dierenwinkel vroeg de man om de hond terug te geven aan de rechtmatige eigenaar, wat hij geweigerd zou hebben. De politie LRH is een onderzoek gestart naar diefstal van de hond.