Vier overvallers in de cel

Hasselt / Heusden-Zolder - De politie LRH heeft de daders van een overval op een nachtwinkel op de Meylandtlaan in Zolder en een poging overval op een nachtwinkel op de Diestersteenweg in Kermt opgelost. De vier verdachten, een 37-jarige man uit Lummen een 26-jarige man uit Houthalen-Helchteren en een 47-jarige en 24-jarige man uit Houthalen-Helchteren werden door de onderzoeksrechter aangehouden en naar de gevangenis gebracht. Het eerste feit gebeurde donderdag 14 juni rond 7 uur op de Meylandtlaan. Twee verdachten drongen daar een nachtwinkel binnen en maken 1.500 euro buit. Dezelfde avond werd rond 21 uur ook een nachtwinkel op de Diestersteenweg overvallen. Opnieuw door twee mannen. De uitbater verzette zich, waarna een confrontatie volgde. Een van de verdachte loste een schot. Ze stapten in een auto en vluchtten weg. Er was geen buit gemaakt. De recherche van de politie LRH linkte de twee feiten aan elkaar. Een verdachte werd op 15 juni al in de boeien geslagen. Na de arrestatie van de man uit Lummen konden na verloop van tijd ook de drie andere verdachten worden geïdentificeerd en opgepakt. De verdachten zitten nu in de gevangenis van Hasselt. (mm)