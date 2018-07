“Eerste week zonder kleerscheuren doorkomen”

In de Tour van 2011 reed Jelle Vanendert (33) naar zijn eerste profzege op Plateau De Beille. Zeven jaar, en een tweede profzege in de Baloise Belgium Tour, later maakt de Peltenaar zijn opwachting in zijn derde Ronde van Frankrijk. “Mijn laatste deelname dateert alweer van 2012. Dus ja, ik ben blij dat ik hier ben”, benadrukt Vanendert.