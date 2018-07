Johan Sauwens veroordeeld voor sluiting van kaasfabriek

Brussel/BilzenHet hof van beroep in Brussel heeft voormalig burgemeester Johan Sauwens veroordeeld voor de wijze waarop hij het inmiddels failliete kaasfabriek Fro d’Or in Bilzen in 2007 tien dagen liet verzegelen. De CD&V-lijsttrekker moet de gerechtskosten betalen plus een voorschot van 25.000 euro op de economische verliezen die drie experten zullen bepalen.