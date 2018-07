londen Volgens de Britse minister van Binnenlandse Zaken is Rusland ook verantwoordelijk voor het tweede vergiftigingsgeval met zenuwgas in vier maanden tijd in Zuid-Engeland. De onderzoekers gaan er wel van uit dat het koppel dat sinds zaterdag in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt, niet het doelwit was van een aanslag, maar per ongeluk in aanraking gekomen is met het gif.