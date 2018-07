chiang raiDe twaalf Thaise voetballertjes en hun coach die nu al bijna twee weken vastzitten in een grottencomplex in het noorden van Thailand, zijn te zwak om daar op korte termijn weggehaald te worden. Dat zou betekenen dat ze moeten duiken en dat kunnen ze niet. Maar in het weekend wordt er opnieuw regen verwacht waardoor nog meer delen van de vluchtweg onder water zouden komen te staan.