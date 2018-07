Weer in vorm als mama? Vlaamse ‘fitmom’ deelt haar oefeningen en voedingstips

“Daar heb ik toch geen tijd voor!” Vraag een moeder wanneer ze gaat sporten en de kans bestaat dat ze vol ongeloof op haar horloge kijkt. Misschien daarom dat het boek ‘Fitmom’ van de Gistelse Delphine Steelandt zo’n succes is: zij wil mama’s leren dat gezond leven niet veel tijd hoeft te kosten. Sinds haar boek begin mei uitkwam, staat het in de top drie Non-Fictie van Standaard Boekhandel en ging het al meer dan 14.000 keer over de toonbank.

Drie jaar geleden, toen haar zoontje Marcel net geboren was, zat Delphine in hetzelfde schuitje. Ze had altijd veel aan sport gedaan - ze heeft samen met haar vader een fitnesszaak - maar plots nam de zorg voor haar gezin al haar tijd in beslag. “Wanneer ik mijn baby optilde, of hem langs mijn zij verplaatste, voelde ik dat ik daar wel wat spierkracht voor nodig was. Zo ben ik er op gekomen om een aantal oefeningen te ontwikkelen die je samen met je baby kan doen. Maar Marcel werd groter en zwaarder, dus ging ik het ook doen voor peuters, kleuters en grotere kinderen. In mijn boek vind je oefeningen voor kinderen tot veertien jaar”.

Maar oefeningen alleen volstaan niet voor wie een beetje wil afvallen: je moet ook je eetpatroon aanpakken. En dat kan volgens Delphine in 100 dagen; verdeeld over drie fases. “In de eerste fase, de verbrandingsfase, gaan we de koolhydraten beperken (niet afschaffen!) en makkelijke oefeningen doen. In de tweede fase, de opbouwfase, gaan we weer koolhydraten toevoegen, maar leren om er niet te veel van te eten. Fase drie, de onderhoudsfase, kan je heel je leven volhouden. Je mag zoveel groenten, eiwitten en gezonde vetten eten als je wil, maar koolhydraten beperken we tot een aantal momenten per dag. Daarvoor heb ik in mijn boek eenvoudige recepten, die je in een kwartier kan klaarmaken en die de kinderen en de papa’s ook graag lusten.”

Enkele voedingstips van Delphine:

- Beperk de koolhydraten. Ik zeg niet dat je ze moet bannen, want je hebt koolhydraten ook nodig als brandstof voor je lichaam. Maar we eten er te veel van. Zolang je te veel koolhydraten en suikers eet, lukt het niet om af te vallen. Van suikers kom je bij, zelfs als ze gezond zijn, zoals in fruit.

- Groenten winnen van fruit: ze zijn gezond, bevatten evenveel of soms meer vitaminen dan fruit. Je mag ervan eten zoveel je wil, ze zullen je bloedsuikerspiegel niet uit balans brengen. Want fruit mag dan gezond zijn, suikers zijn suikers en je lichaam reageert er op. Eet zoveel groenten per dag als je wil, maar beperk fruit tot bijvoorbeeld twee stukken.

- Als je eiwitten eet, eet je minder: eiwitten hebben meer tijd nodig om te verteren: als je een stukje kip eet, zal je sneller en langer verzadigd zijn dan wanneer je bijvoorbeeld een appel eet. Eiwitten vind je onder meer in vleesvervangers, melkproducten, noten, zaden, eieren en yoghurtjes.

- Ik streef naar een evenwicht tussen veel groenten, eiwitten en gezonde vetten. Met gezonde vetten bedoel ik dingen als avocado’s, olijfolie, … Ik zal nooit zeggen dat boter niet mag, ik gebruik zelf graag onbewerkte boter voor bakken en braden. Olijfolie gebruik ik meer voor slaatjes.

- Als je lichaam verzuurd is, zal je moeilijker afvallen. Sowieso is je lichaam na de bevalling iets meer verzuurd, dat stabiliseert meestal vanzelf. Als je voelt dat je moeilijk afvalt, kan je je lichaam gaan ‘ontzuren’ door veel basen in je voeding te steken. Die zitten onder meer in groene groenten zoals asperges, broccoli, courgettes, sla, spinazie, ... maar ook in fruit zoals citroenen en pompelmoezen - grappig, omdat het net zuur fruit is.

Tenslotte nog een gouden tip van Delphine: “Planning is alles wanneer je elke dag vers eten wil maken voor je gezond. Planning qua maaltijden, boodschappen, ...maar ook in hoe je je tijd verdeelt. Ik ben bijvoorbeeld geen mama die mee met de auto’s speelt, dat ben ik beu na vijf minuten. Maar de oefeningen met mijn zoon hou ik wel vol: ik doe ze voor mijn eigen lichaam, maar tegelijk geef ik hem aandacht en hij vindt het leuk om mee te doen. Het is een win-win-situatie”.

Fitmom, in 100 dagen fit met je kind van Delphine Steelandt is uitgegeven bij Lannoo en kost 19.99 euro.