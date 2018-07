Romelu Lukaku kijkt met vertrouwen uit naar kwartfinale: “Brazilië is defensief misschien te pakken”

Romelu Lukaku heeft donderdag, een dag voor de kwartfinale van de Rode Duivels in Kazan tegen Brazilië, de internationale pers toegesproken. De Manchester United-spits gaf mee dat hij dacht dat de Brazilianen achterin te pakken zijn. “Tenminste als we offensief kunnen variëren”, liet Lukaku optekenen.

Wat Vincent Kompany kan, dat kan ik ook, moet Romelu Lukaku gedacht hebben. Terwijl de verdediger woensdag de internationale pers inpakte met zijn flair, was het donderdag de beurt aan Romelu Lukaku. Bij het betreden van de afgeladen volle persconferentiezaal lachte hij al zijn tanden bloot: “Pfoe, wat is dat hier allemaal.” Om vervolgens vlotjes alle vragen te beantwoorden.

En hij charmeerde vooral de Braziliaanse journalisten door een vraag in het Portugees te beantwoorden. Dat ging zo, op een vraag over Neymar: “Ik vind Neymar geen acteur. Ik vind hem rechtvaardig. Hij heeft buitengewone kwaliteiten. Hij wordt de beste speler ter wereld. Ik ben heel blij dat ik voor de tweede keer tegen hem kan spelen.”

Maar Lukaku liet ook verstaan dat de match tegen Brazilië een serieuze waardemeter wordt voor deze groep. “We spelen tegen de favoriet vrijdag, één van de beste teams ter wereld”, stak Lukaku van wal. “Het wordt een goede test voor ons team. We kunnen laten zien wat we waard zijn. We hebben genoeg kwaliteit om het verschil te maken. We moesten in de wedstrijd tegen Japan vechten tot de laatste snik. Dat is een boodschap die ik de jongens ook heb meegegeven, blijven vechten. De laatste goal was heel mooi. Ik ben niet egoïstisch, indien een andere speler beter geplaatst is, speel ik hem af of laat ik hem door. Ik hoop dat deze instelling ons ver brengt.”

Brazilië presenteert zich als de topfavoriet voor de wereldtitel. Toch ziet Lukaku absoluut mogelijkheden, vooral defensief. “Brazilië heeft niet echt zwakke punten. Ze hebben voorin vier spelers die het verschil kunnen maken. Verdedigend zijn ze misschien wel te pakken, als we variëren. Drie van de vier verdedigers zijn heel ervaren spelers. We zullen offensief moeten variëren, daar hebben we de voorbije dagen op getraind. We zijn er klaar voor.”

"Tweede worden? Niet mee eens"

Lukaku kwam ook nog even terug op de groepsfase, waarin de Rode Duivels de groepswinst pakten ten koste van Engeland. De Engelsen lijken door die tweede plaats - op papier - een makkelijkere weg naar de finale te hebben. “Ik ben het er niet mee eens dat we tweede moesten worden in de groep”, counterde Lukaku. “Kijk naar het EK, toen hadden we een vergelijkbare route tot de finale met die Engeland nu heeft. Dat is ons toen ook niet gelukt. Tegen Brazilië kunnen we echt laten zien waar we staan.”

Zijn maatje Didier Drogba - de Ivoriaanse spits die Romelu Lukaku onder zijn vleugels nam bij Chelsea - liet deze week verstaan dat België met een Lukaku in vorm kan winnen tegen Brazilië. “Ik ben in vorm”, lacht Lukaku. “Didier Drogba is een grote broer. Hij heeft me geholpen sinds mijn aankomst in Engeland. We hebben en bijzondere relatie. Hij is heel streng voor mij. Het is aan mij om op het veld te bewijzen dat ik het kan.”

En weg was Lukaku. Maar niet zonder de Braziliaanse journalisten nog een laatste keer te charmeren met een ‘obrigado’, Portugees voor bedankt.