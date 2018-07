Deze programma’s mag u op 8 juli niet missen

Geen voetbal deze zondag. BBC2 zendt om 19.20 uur een documentaire uit over de legendarische Wimbledon-finale van 2008 tussen Roger Federer en Rafael Nadal. Op Canvas kun je van 16 uur tot middernacht vier dagen Rock Werchter beleven. Q2 begint met het tweede seizoen van ‘Quantico’ en CAZ heeft de SF-klassieker ‘Alien’.

Quantico: tweede jaargang

Priyanka Chopra (Alex Parrish) en Jake McLaughlin (Ryan Booth). Foto: Q2

Gewezen Miss World Priyanka Chopra speelt de hoofdrol als Alex Parrish in ‘Quantico’, een opleidingscentrum van de FBI in Virginia. In het eerste seizoen werd een van de stagiairs ervan verdacht een nieuwe aanslag in New York te beramen na 9/11. Het tweede seizoen begint drie jaar later. Alex heeft intussen een vredig, anoniem leven opgebouwd in Italië maar moet dat idyllische leven opzeggen wanneer Ryan haar overtuigt om Shelby te bevrijden van een beruchte, internationale wapenhandelaar: de Weduwe. In ruil voor de vrijlating van Shelby, vraagt de Weduwe iets dat alleen Alex haar kan geven. Alex krijgt later ook te maken met een nieuwe, terroristische beweging: Citizen’s Liberation Front.

Q2, 20.50 uur

Alien: het ei van Ridley Scott

Sigourney Weaver Foto: Fox

Met deze SF-horrorfilm jaagde Ridley Scott in 1979 de bioscoopgangers de stuipen op het lijf. De bemanning van een ruimteschip - vijf mannen en twee vrouwen - krijgt te maken met een slijmerig wezen dat uit het ei springt en monsterachtige vormen aanneemt. Het zuigt zich vast op het gezicht van Kane (John Hurt) en even later komt het in een andere vorm (nu voorzien van een staart) uit zijn buik te voorschijn. Het groeit dan zo’n anderhalve meter, met een lange scherpe staart, vlijmscherpe tanden en een bijtende tong. Als monster vaak geïmiteerd. Meryl Streep zou eerst de rol van Ripley spelen maar zij rouwde nog om de dood van haar eerste man. Zo werd ‘Alien’ de doorbraak voor Sigourney Weaver.

CAZ, 20.50 uur

Rock Werchter live 2018

Hannah Reid van London Grammar Foto: Geert Van de Velde

De Ronde van Frankrijk zit op Eén, Canvas heeft alle ruimte voor een urenlang verslag van Rock Werchter, met de hoogtepunten van de vier dagen.

Canvas, 16 uur - 00.00 uur

(