Simon Mignolet bezorgt fan uit Kyrgyzstan een onvergetelijk moment

Simon Mignolet heeft donderdagmiddag op ludieke wijze gereageerd op een verzoek van een 21-jarige Liverpool-fan uit Kyrgyzstan. De keeper van de Rode Duivels had de fan, Arsen genaamd, uitgenodigd in het spelershotel in Kazan voor een meet & greet en heeft zijn wedstrijdshirt van afgelopen maandag overhandigd, uiteraard gesigneerd.

Tijdens de WK-wedstrijd tussen België en Japan afgelopen maandag, dook in de tribunes van de Rostov Arena een bordje op met de boodschap ‘Mignolet can I have ur T-shirt?’. Meteen na de wedstrijd ging Mignolet op zoek naar de onbekende fan via Twitter. De tweet werd uiteindelijk meer dan 8.700 keer geretweet en bereikte zo’n 1.3 miljoen mensen.

Twitter, we found him. Meet Arsen. Travelled from Kyrgyzstan to Russia. And yes, he got my shirt. How I love social media? thanks all!!! #YNWA #Worldcup pic.twitter.com/CbLcmasuYq — Simon Mignolet (@SMignolet) 5 juli 2018

Simon kwam uiteindelijk terecht bij Arsen, via een privé-bericht liet hij weten dat hij niet alleen fan is maar dat het daarnaast ook zijn allereerste voetbalwedstrijd ooit was die hij in een stadion had bijgewoond.