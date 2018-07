Van haakwerk tot lingerie: de trends voor op de festivalweide

De perfecte festivaloutfit scoren is al bijna net zo belangrijk als de tickets bemachtigen. Of je nu naar Werchter, Pukkelpop of Tomorrowland trekt, maakt allemaal niet uit, zolang je deze trends maar met je meeneemt om stijlvol en trendy op de festivalweide te verschijnen.

Met haakwerk zit je al meerdere festivalseizoenen goed en dat blijft ook dit jaar het geval. De mogelijkheden zijn legio: gehaakte kleedjes, bovenstukjes, shorts of poncho's, bij voorkeur in wit voor de ultieme bohostijl. (Foto's: Instagram/ Chanel Iman, fshnatcoachella.tumblr.com, stylelovely.com en Instagram/ Josephine Skriver)

Meer dan een badpak en een shortje hoef je in principe niet in te pakken in je festivalkoffer. Je draagt je badpak in een shortje, onder een al dan niet doorzichtige, langere top of kimono of onder een loszittende jurk met dijhoge splits. Ook Rita Ora is alvast fan. (Foto's: festfashion.com, Instagram/ Coachella Styles, Instagram/ Coachella Styles en Instagram/ Rita Ora)

En ook je lingerie mag best gezien worden. Body's uit kant draag je net zoals je badpak onder een shortje of rokje en bralettes vormen dan weer ideale bovenstukjes die met eender wat gecombineerd kunnen worden. (Foto's: lookvine.com, Instagram/ Elsa Hosk en Instagram/ Coachella Styles)

Doorzichtige kledij viert zijn hoogdagen op de festivals. Over je badpak, lingerie of kort shortje gooi je eenvoudigweg een doorzichtige rok, jurk of kimono en je bent er helemaal klaar voor. (Foto's: lusano.com, Instagram/ Coachella Styles, fashionchick.nl en Instagram/ Coachella Styles)

Laat je toch liever net wat minder vlees bloot, kies dan voor een jumpsuit. Of doe zoals Kylie Jenner en trek de momenteel erg populaire koersbroek aan. Hoewel deze laatste nog niet op de grote Amerikaanse festivals gespot werden, bleken ze op Awakenings in Amsterdam van het voorbije weekend wel al populair. (Foto's: Instagram/ Kylie Jenner en Instagram/ Coachella Styles)