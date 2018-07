Opgelet voor de Aziatische hoornaar: gevaarlijke wesp rukt nu echt op in Vlaanderen

In het West-Vlaamse Rollegem, bij Kortrijk, heeft de brandweer woensdagavond een nest Aziatische hoornaars verwijderd. Afgelopen weekend werd al een nest gevonden in Ieper. Wat al langer wordt gevreesd, wordt bevestigd: deze veelvraat, die een bedreiging vormt voor de bijenpopulatie en pijnlijke steken kan uitdelen, rukt verder op in Vlaanderen.