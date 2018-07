Morgen is het zover: de Belgen gaan de Brazilianen uit het WK knallen. Om alvast in de sfeer te komen op Werchter, vroegen we aan toevallige passanten om eens ‘een Neymar’ voor ons te demonstreren.

U weet wel: reageren alsof er een Duitse oorlogstank op je voet is terechtgekomen terwijl het in werkelijkheid slechts om een pluimpje gaat. Wat blijkt: we kwamen Belgen, Ieren, Britten, Australiërs ...