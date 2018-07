Makkie: Elise Mertens stoomt in twee korte sets door naar derde ronde op Wimbledon

Elise Mertens (WTA 15) heeft zich donderdag geplaatst voor de derde ronde van Wimbledon. De Limburgse klopte in de tweede ronde de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 83) in twee sets: 6-1 en 6-3. De partij duurde 56 minuten.

Mertens neemt het in de derde ronde op tegen de winnares van het duel tussen de Britse Johanna Konta (WTA 24) en de Slovaakse Dominika Cibulkova (WTA 33).

Het is voor onze landgenote haar tweede deelname op het Londense gras in het enkelspel. Vorig jaar sneuvelde Mertens in de openingsronde tegen Venus Williams, die nadien de finale bereikte.