Lanaken - In een pand op het Gemeenteplein is donderdag een wietplantage gevonden. In vier kamers stonden de restanten van ruim 600 planten. De cannabis was net geoogst. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. De installatie werd via een illegale aftakking van stroom voorzien. Infrax deed de vaststellingen van diefstal van elektriciteit. Het materiaal werd vernietigd. Niemand was in het gebouw aanwezig. De politie spoort de mensen op die de wietplantage runden. (mm)