Model knipte al haar haar af voor één modeshow, zo ziet ze er nu uit

Dat het glamoureuze leven van een model niet allemaal rozengeur en maneschijn is, daarover kan het Britse model Lucan Gillespie meespreken. Het meisje dat in het modewereldje bekend stond om haar taillelange haren en daardoor met de bijnaam Rapunzel door het leven ging, liet haar haren kortwieken voor de show van Miu Miu.

Tijdens de catwalkshow van Miu Miu eind juni vielen niet enkel de talrijke celebrities, zoals Uma Thurman of Kaya Wilkins op, ook één welbepaald model liep enorm in de kijker. Het Britse model Lucan 'Rapunzel' Gillespie, die bekend stond om haar taillelange haren verscheen bijna onherkenbaar met een kort kopje op het podium. In totaal werd bijna één meter aan haren afgeknipt.

"Lucan speelde al langer met het idee om van kapsel te wisselen en had het er al meermaals over met haar agenten," vertelde Paul Hodgson, agent bij Oui Management. "Terwijl ze backstage was, vroeg ze styliste Katie Grand naar haar mening. Zij stelde voor om haar een korte coupe te knikken voor de show van Miu Miu. Nooit eerder had Lucan haar haren door een kapper laten knippen, behalve een occasionele bijknipbeurt."