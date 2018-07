Luca Brecel snookert zich op hoofdtabel op Riga Masters snookertoernooi

Luca Brecel (WS 13) heeft zich donderdag geplaatst voor de eindfase op het Riga Masters snookertoernooi. In het Engelse Preston, waar de voorronde plaatsvond, versloeg hij de Engelsman Allan Taylor (WS 96) met 4-2.

Een hoogstaande wedstrijd werd het niet. Het was de 33-jarige Taylor die de eerste frame voor zijn rekening nam. Brecel stelde gelijk en won ook frame drie. Taylor, die in zijn loopbaan nog nooit verder geraakte dan een zestiende finale, stelde gelijk. De tien jaar jongere Brecel, die vorig seizoen met het China Championship zijn eerste grote overwinning boekte, won de twee volgende frames na een wedstrijd waarin geen enkele 50+ break werd gescoord. De eindfase wordt gespeeld in de Letse hoofdstad Riga, van 27 tot en met 29 juli.

Uitslag kwalificatieronde:

Luca Brecel (Bel/13) - Allan Taylor (Eng/96)4-2

39/74 - 65/6 - 68/16 - 28/72 - 80/39 - 59/8.