Een op vijf te snel bij grote snelheidscontrole in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder - Een op vijf bestuurders die woensdag een flitscamera passeerde in Heusden-Zolder reed sneller dan toegelaten. Bij de grote snelheidsactie - er werd op 14 verschillende locaties geflitst - werden 3.684 voertuigen gecontroleerd. 736 waren in overtredingen. Drie bestuurders moeten hun rijbewijs inleveren. Opvallend is dat er vooral in de namiddag te snel wordt gereden. Toen werden 73% van de overtredingen vastgesteld. Veel als u weet dat in die tijdspanne nog niet de helft van het totaal aantal voertuigen werd gecontroleerd. De meeste overtredingen gebeurden op de Kanaalweg in Heusden. 48% - waaronder acht vrachtwagens - reed sneller dan de toegelaten 50 km/uur. En ook in de Bieststraat in Zolder hield bijna de helft zich niet aan de maximum snelheid. (mm)