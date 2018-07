Dilsen-Stokkem - De politie heeft woensdagavond een kampleiding moeten wijzen op het verbod kampvuren te maken. Rond 21.45 uur was een melding van twee kampvuren op het Heuvelsven in Lanklaar binnengekomen. De vlammen waren gedoofd voor de politie daar was. De leiding werd aangesproken. (mm)