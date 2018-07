Voetballer van Zwaluw Vechmaal veroordeeld voor competitievervalsing

Jonathan Haesen, een voetballer bij de Limburgse provincialer Zwaluw Vechmaal, is woensdag door de Controlecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) veroordeeld wegens competitievervalsing.

Op het moment dat leider Vechmaal twee punten voorsprong had op eerste achtervolger Stormvogels Rosmeer nam Haesen contact op met Laurent Meers, de secretaris van Rosmeer. In een smsje maakte Haesen gewag van competitievervalsing door zijn club Vechmaal. In ruil voor een financiële vergoeding zou Haesen het verhaal helemaal uit de doeken doen, zo beloofde hij aan Meers.

De secretaris van Rosmeer ging evenwel niet in op het aanbod en maakte bij de KBVB melding van mogelijke competitievervalsing door Vechmaal. Voorzitter Luc Maes ontkende de aantijgingen met klem. De Controlecommissie onderzocht de kwestie, maar concludeerde dat Vechmaal het kampioenschap in vierde provinciale B niet vervalst had en dus niet bestraft moest worden.

Haesen, die ondanks een oproeping niet kwam opdagen voor de Controlecommissie, werd wel bestraft. Door onterecht te insinueren dat zijn ploeg Vechmaal wedstrijden manipuleerde, probeert hij zelf de competitie te beïnvloeden. “Dit op een zeer schadelijke wijze voor zijn eigen club en uitsluitend ingegeven door geldelijk gewin”, aldus de Controlecommissie. “Bovendien had hij de geïnsinueerde feiten moeten melden aan de KBVB in plaats van contact op te nemen met de secretaris van Rosmeer.”

Wegens competitievervalsing en het verzaken aan de meldingsplicht zal de Controlecommissie aan het Uitvoerend Comité van de KBVB voorstellen om Jonathan Haesen voor drie jaar een verbod tot aansluiting bij een ploeg op te leggen. Ook de kosten voor het onderzoek zijn voor zijn rekening.

Vechmaal werd kampioen in de vierde provinciale B in Limburg met een voorsprong van vijf punten op eerste achtervolger Rosmeer.