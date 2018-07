Bike & Run Opitter maakt zich op voor derde editie

Bree - Op 21 juli 18 vindt aan de voetbalvelden van Opitter de derde editie van Bike & Run Opitter plaats. Hoofdorganisator Joël Clijsters blikt vooruit: “Zo’n 200-tal lopers en fietsers maakten van vorig jaar een succeseditie. We konden dan ook niet anders dan een nieuwe editie organiseren”, aldus Clijsters.

Bike & Run is een vrij nieuwe discipline. “Wij waren de eerste in Limburg die een run op zo'n manier organiseerden” vertelt Clijsters. “Het concept van Bike & Run is simpel. Je start als duo. De ene loopt, de andere fietst. Vervolgens is het de bedoeling om een bepaalde afstand zo snel mogelijk af te leggen. De duo’s moeten bij elkaar blijven, maar mogen onderweg wisselen. Als de loper het moeilijk krijgt, kan hij wisselen met zijn partner en de fiets op kruipen terwijl de andere het loopgedeelte verder voor zijn rekening neemt. De deelnemers krijgen bij ons de kans om een parcours van 7, 14 of 21 km af te leggen. Winnen is geen must, we willen mensen vooral aanmoedigen om te bewegen”, aldus Clijsters.

Randanimatie

“Er is voor ieder wat wils”, gaat mede-organisator Sylvie Aerts verder. “Terwijl de deelnemers hun run lopen en/of fietsen, kunnen supporters genieten van een drankje en verschillende bands of DJ’s die onder meer verbonden zijn aan de pop- en rockschool Make Music. Voor de allerkleinsten is er een speciale Kids Run en een springkasteel. Voor de sprinters voorzien we een speciale Slim Bewegen Challenge, waarbij deelnemers een afstand van 600 meter moeten afleggen. De snelste deelnemer van deze challenge maakt kans op een geldprijs”, besluit Aerts.

Inschrijven voor Bike & Run Opitter kan via https://www.bike-run-opitter.com