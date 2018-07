Mode Maison Margiela toont buitenaardse couture in technokleuren

John Galliano's visie op couture staat niet voor onvervalste glamour, maar voor eigenzinnige interpretaties op onze hedendaagse maatschappij. Onder de dikke laag aan gewatteerde of gedeconstrueerde jassen gaan digitale nomaden met blauwe gezichten in geribbelde kousen schuil, die hun meest kostbare bezittingen overal met zich meenemen. De modellen dragen hun smartphone bijgevolg aan de enkels mee en hun tablets worden geïntegreerd in hun jassen. De ontwerper verwoordt het als volgt in zijn podcast: "We zijn allemaal nomaden. We zijn verbonden met onze iPhone. Alles zit in onze iPads. We bewegen ons voort als digitale stammen." Stamleden in vrolijke fluotinten.