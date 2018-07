“Houtskool op onze barbecues ook verantwoordelijk voor de vernietiging van tropische wouden”

Negen van de achttien zakken met houtskool die WWF-België aankocht in supermarkten en doe-het-zelfzaken, bevat uitsluitend of gedeeltelijk tropisch hout zonder vermelding van herkomst en zonder certificaat van wettelijk en duurzaam bosbeheer. Dat blijkt uit analyses die de milieuorganisatie liet uitvoeren door het laboratorium voor Houtbiologie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren.

“De kans is dus heel groot dat de houtskool op onze barbecues deels verantwoordelijk is voor de vernietiging van de natuurlijke tropische wouden”, aldus Béatrice Wedeux, beleidsmedewerker bossen van WWF-België. Een groot deel van de in ons land verkochte houtskool is immers afkomstig uit landen met tropische bossen die aan grote snelheid verdwijnen.

De productie van houtskool is volgens Wedeux een van de grootste oorzaken van ontbossing in bepaalde streken in Afrika en Latijns-Amerika. Wat de in ons land verkochte houtskool betreft, denkt ze in de eerste plaats aan Nigeria, goed voor 51 procent van de Belgische invoer. Nigeria is ook het land met het hoogste jaarlijkse ontbossingscijfer (5 procent) ter wereld. Daarnaast komt 16 procent van de invoer uit Oekraïne, nog een land waar vele bossen gekapt worden.

Het is volgens WWF de hoogste tijd dat de Europese Unie reglementerend optreedt. 67 procent van de houtproducten, waaronder houtskool, is momenteel niet opgenomen in de houtwetgeving van de EU die illegaal hout op de Europese markt verbiedt. Naar aanleiding van het feit dat de EU deze wetgeving momenteel herziet, roept WWF de Belgische regering op om actief het standpunt te steunen dat alle houtproducten in deze reglementering worden opgenomen.

Foto: Photo News

Ook de Belgische handelaars en consumenten moeten volgens de milieuorganisatie hun verantwoordelijkheid nemen en voortaan de voorkeur geven aan gecertificeerde houtproducten met een verantwoorde afkomst. Kleinhandelaars dienen bovendien een grotere transparantie aan de dag te leggen over de producten die ze verkopen.