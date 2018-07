Moordenares Diepenbeekse militair krijgt twee maanden extra cel

Diepenbeek - De Hasseltse strafrechter heeft donderdag de 46-jarige Nathalie Saltalamacchia zes maanden cel, waarvan vier met uitstel, opgelegd voor heroïnebezit in de gevangenis. Ze zit er momenteel een celstraf van 28 jaar uit voor de roofmoord op de Diepenbeekse militair Marc Hertenweg (46).

In de nacht van 8 op 9 juli 2011 had ze samen met haar vriend Gery Nulens, veroordeeld tot 25 jaar cel, Hertenweg om het leven gebracht in hun appartement en gingen er met zijn bankkaart vandoor om drugs ...