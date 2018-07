Belgische piloten Ryanair staken op 25 en 26 juli

Na de Ierse piloten zal ook het Belgische cabinepersoneel van vliegtuigmaatschappij Ryanair staken deze zomer. Dat meldt Paul Buekenhout, secretaris van het ACV.

Op 25 en 26 juli zullen er geen vliegtuigen van Ryanair opstijgen in België, als het van de vakbonden afhangt. De Belgische bonden sluiten zich namelijk aan bij een stakingsactie van Portugal, Spanje en Italië. “Onze mensen in Charleroi hebben duidelijk beslist zich hierbij aan te sluiten”, zegt Paul Buekenhout van het ACV. De beslissing is het resultaat van overleg van de Europese vakbonden bij Ryanair in Brussel.

De stakingaankondiging heeft alleen betrekking op het cabinepersoneel. De piloten waren niet op het overleg vertegenwoordigd. “Zij moeten hun zegen nog geven. Maar zonder cabinepersoneel kan het vliegtuig natuurlijk ook niet vertrekken”, klinkt het.

Wat de impact van de staking zal zijn, is niet duidelijk. De christelijke vakbond, die ook namens de andere vakbonden optreedt voor het cabinepersoneel, zegt 30 tot 40 procent van het cabinepersoneel als lid te hebben. “We zullen zien”, klinkt het, “want Ryanair zal zware druk uitoefenen. Dat zagen we ook al bij eerdere acties in Portugal en Spanje. Toen werd er personeel uit andere landen opgevorderd en ingevlogen om de staking te breken.”

Een pakket aan eisen

De bonden eisen onder meer dat al het cabinepersoneel wordt erkend door Ryanair. Nu werken heel wat mensen officieel voor onderaannemers, zoals Crewlink en Workforce. Daarnaast willen ze dat de Belgische arbeidswetgeving wordt erkend, waardoor er dus sociale verkiezingen moeten komen, dat er een vakbondsvertegenwoordiging komt en er ook cao’s worden afgesloten. Vandaag werken de Ryanair-medewerkers met Ierse contracten en onder het Ierse arbeidsrecht. Ook wordt geëist dat Ryanair de Belgische vakbonden erkent, wat het tot nog toe niet heeft gedaan.

Daarnaast eisen ze ook een herziening van de arbeidsvoorwaarden. Dat gaat over verloning, maar evenzeer over operationele aspecten van de job. Zo zou het cabinepersoneel na de landing vooral worden gevraagd of ze hun targets hebben gehaald rond de verkoop van spullen in de lucht. “Pakweg zes euro per passagier. Dus als je honderd passagiers hebt, moet je 600 euro hebben verkocht. Haal je dat, dan gaat dat target verder omhoog”, zegt Buekenhout. Volgens de vakbonden worden die targets belangrijker gevonden dan de veiligheid. “Terwijl veiligheid boven die targets moet gaan.”

Ierse piloten staken ook

Eerder deze week raakte bekend een overgrote meerderheid van de Ierse piloten van luchtvaartmaatschappij Ryanair (94 tegen 1) heeft beslist om actie te voeren op 12 juli. Ze zijn het onder meer niet eens met de manier waarop piloten over de Europese bases verdeeld worden. Ook die staking zal waarschijnlijk door Belgische reizigers gevoeld worden. Ryanair vliegt immers vanuit Dublin naar Zaventem en Charleroi.