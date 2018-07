Zwarte ijsjes zijn hip, maar verboden in New York

In het trendy New York hoef je niet te rekenen op een ijskraampje met zwart ijs deze zomer, want de stad heeft alle drank en voedsel die actieve houtskool bevatten verboden. Hoewel het zwarte goedje in culinaire middens momenteel razend populair is in de grootstad, zou houtskool mogelijk constipatie veroorzaken en de werking van medicatie kunnen verminderen.

Zwarte pannenkoeken, ijs of koffie, in New York is actieve houtskool hét favoriete ingredient van heel wat foodies. Helaas heeft het stadsbestuur nu alle voeding en drank met dit bestanddeel uit zijn stad verbannen. Dat besliste de dienst voor Volksgezondheid, nadat een petitie over een verbod in twee weken tijd door meer dan 20.000 inwoners ondertekend werd.

Actieve houtskool wordt vaak in ziekenhuizen gebruikt, omdat het giftige stoffen uit je maag verwijder, maar de de dienst voor Volksgezondheid oordeelt nu dat het ook medicatie kan absorberen, zoals de anticonceptiepil, waardoor het minder effectief wordt. Het zou daarnaast ook constipatie kunnen veroorzaken.

Volgens de New Yorkse gynaecologe Alyssa Dweck bestaat er een risco, maar niet bij kleine doseringen. Dat vertelde ze aan de Britse krant Daily Mail: "Als je slechts één keer per maand een houtskoolijsje eet, hoef je je geen zorgen te maken. Houtskool kan inderdaad medicatie absorberen, maar enkel in grote medische hoeveelheden. Ijsjes bevatten niet zo'n grote hoeveelheid. Eet je elke dag of meermaals per dag een dergelijk ijsje, wat me erg veel lijkt, dan zou ik er wel niet op rekenen dat de anticonceptiepil de meeste veilige optie is."