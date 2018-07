Deze programma’s mag u op 6 juli niet missen

Vandaag kan er een kijkrecord gebroken worden want om 20 uur geven de Rode Duivels in Kazan de Brazilianen partij. Om 16 uur is er eerst Frankrijk-Uruguay. De film voor Cinema Canvas werd dit keer gekozen door Felix Van Groeningen. In de late avond, na de match, zijn er nog twee interessante films: ‘Her’ en ‘Julieta’.

The Assassination of Jesse James By The Coward Robert Ford

Felix Van Groeningen koos voor Cinema Canvas deze film met de lange titel over de laatste zeven maanden van de beruchte 19de-eeuwse outlaw Jesse ...