Celstraf voor stiefvader die meisjes verdoofde met spaghetti en dan verkrachtte

Lanaken -

In de rechtbank van Tongeren werd donderdag een 59-jarige man uit Lanaken veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar voor de verkrachting van twee meisjes. De man wordt voor tien jaar uit zijn rechten ontzet. De vijftiger, die eerder een relatie had met de moeder van de meisjes, verdoofde hen eerst door drugs in hun spaghettisaus te mengen.