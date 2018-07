Zomers weer, maar hoe weet je of je stinkt of niet?

Zweterig weertje, dezer dagen. Maar is de okselgeur die je ruikt nu van jou of van je buurman of -vrouw? Zo kom je het te weten.

Eigen zweet stinkt niet. Dat is niet alleen spreekwoordelijk zo: je hersenen maken simpelweg geen prioriteit van je eigen lichaamsgeur. “Ons olfactorische systeem past zich aan”, legt professor emeritus Tim Jacob van de Universiteit van Cardiff uit aan de Britse krant The Guardian. “Ons brein negeert wat het irrelevant vindt. Hier stinkt iets, wat doe ik? Geen risico? Ok, uitschakelen”.

Toch is de kans klein dat je al dagen naast je collega zit te stinken zonder dat je het gemerkt hebt. Want wanneer je stevig zweet in een vochtige warmte, ga je dat wellicht wel ruiken. “Die geur wijkt af van wat je gewend bent”, zegt George Dodd, directeur wetenschap van de Britse Aroma Academy. Eventueel kan het helpen je reukzin even te resetten: adem door je neus een paar diepe halen frisse lucht in en zoek dan naar geuren die je nog niet kende. Ook koffiebonen kunnen helpen om je reukzin weer te neutraliseren.

Je ruikt je zweet het best onder je oksels, waar het zich concentreert, zegt Jacob. Volgens Dodd helpt het om het aan je kleren te ruiken om verdachte geurtjes op te sporen. Maar panikeer vooral niet als je op de tram een sterke lichaamsgeur ruikt: “De kans is klein dat jij het bent”, aldus Jacob.

Neus onder de oksel

Twijfel je toch? Dan zit er maar één ding op volgens psychologe Pamela Dalton van het Amerikaanse Monell Chemical Senses Center. Omdat je zo gewend bent aan je eigen lichaamsgeur, ruiken andere mensen die veel sterker dan jezelf. Niet dat je je collega meteen moet vragen om zijn neus onder je oksel te steken. Maar als je partner voorstelt om wat vaker te douchen, neem je dat toch maar beter ter harte.

Zweet stinkt overigens niet: het is de interactie met bepaalde bacteriën die een geurtje kan veroorzaken. Wetenschappers werken daarom aan een nieuw soort deodorant die dat proces aanpakt, eerder dan geurtjes maskeren of zweetproductie verminderen. Ondertussen kan het maar helpen om je regelmatig te wassen en elke dag een proper T-shirt aan te trekken.